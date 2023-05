(Di mercoledì 24 maggio 2023) "Non dovrebbe accadere mai a nessuno perchéle esperienze più atroci che una famiglia possa vivere". Lo ha detto Mario Luzzi, papà di Fabiana, la sedicenne accoltellata 24 volte e bruciata quando ...

"Non dovrebbe accadere mai a nessuno perché sono le esperienze più atroci che una famiglia possa vivere". Lo ha detto Mario Luzzi, papà di Fabiana, la sedicenne accoltellata 24 volte e bruciata quando ...'Si, ho paura ancora, perchè penso sempre che mio marito non era da solo, aveva qualcuno che lo aiutava'. Tefta Malaj, la mamma di Jessica, lauccisa a coltellate ...A quel punto, mentre in casa regnava il panico, il bambino ha prontamente detto a suodi ... La vicenda è stata poi riportata allo studente, che si è detto felice di essere riuscito a ...

Padre 16enne uccisa 10 anni fa, 'pene non sono adeguate' - Cronaca Agenzia ANSA

"Non dovrebbe accadere mai a nessuno perché sono le esperienze più atroci che una famiglia possa vivere". (ANSA) ...Incidente sull'autostrada A30 a Mercato San Severino: ascoltato il padre. L'uomo ha fornito la sua versione dei fatti e diversi chiarimenti ...