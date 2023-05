Padellaro Il Fatto attacca la Colosimo | Bocchino lo sfotte | “Logico | sei di sinistra anche se lo neghi…” video

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Duro scontro tra Italoe Antoniosull’elezione di Chiaraa presidente della Commissione Antimafia, nel corso della trasmissione di Lilly Gruber, “Otto e mezzo“, su La 7. Il giornalista del “” ha dissertato a lungo sulle conoscenze pregresse della, come quella con Ciavardini, contestandole l’opportunità del ruolo di presidente della Commissione Antimafia. “Ma un altro non ce l’avete?”. E, in studio: “Guarda che le scelte non le fai nè tu nè io, le fa la maggioranza che ha vinto le elezioni. Se lavince le elezioni, decide, altrimenti..”. Il direttore de “Il Secolo d’Italia” ha poi replicato alle accuse: “è inadatta? Ancora non ha cominciato a fare quel lavoro, siamo al pregiudizio. ...

Gruber punisce Bocchino e: la sfuriata in diretta Come di prammatica, molte le ... In particolare di Fratelli d'Italia che ha 'quadrato' intorno alla sua esponente, su cui giorni fa si ...Antonioha osservato che è inadatta perché 'il personaggio ha zone d'ombra nei rapporti ... L'editorialista de 'IlQuotidiano' ha sottolineato pure che è una presidenza debole in quanto ...'Tutti sanno che i neri spesso hanno collaborato con i mafiosi per far fuori magistrati, giornalisti, mettere bombe', sottolinea Antonio, firma delquotidiano , ospite di Lilli ...

Salone di Torino, Padellaro e le “Confessioni di un ex elettore”: “Racconta la rottura di… Il Fatto Quotidiano

Lilli Gruber “punisce” come due scolaretti Italo Bocchino e Antonio Padellaro. Durante la puntata del talk “Otto e Mezzo” su ..."Tutti sanno che i neri spesso hanno collaborato con i mafiosi per far fuori magistrati, giornalisti, mettere bombe", sottolinea Antonio Padellaro, firma del Fatto quotidiano, ospite di Lilli Gruber ...