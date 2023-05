Padel | Fip | in Paraguay i mondiali junior 2023

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Roma, 24 mag. - (Adnkronos) - Una delle più antiche città del Sudamerica e capitale del, Asuncion, sarà la sede ufficiale dei XIV 'FipWorld Championship' idigiovanili che andranno in scena dal 13 al 18 novembre. Prosegue dunque, l'impegno della Federazione Internazionale, in perfetta sintonia con le federazioni dei Paesi affiliati, nella realizzazione di competizioni e appuntamenti che siano non solo riferimento di vertice per i migliori talenti giovanili del panorama mondiale, ma anche e soprattutto eventi che sappiano promuovere ila tutti i livelli verso i ragazzi di tutto il mondo, creando le generazioni del futuro del nostro sport. Insegnare il corretto sentimento sportivo all'insegna del ...