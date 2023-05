(Di mercoledì 24 maggio 2023) di Irene Perli Si sa, Ferzanè sempre stato un visionario: la sua carriera come regista lo ha dimostrato ampiamente. Ma non è tutto: a Cannes, nella giornata di ieri,ha attirato l'...

OzApp: arriva l’applicazione di Ozpetek per la ricerca di nuovi talenti Culture

Una sorta di Big Brother senza l’aspetto distopico, ha lo scopo di far emergere giovani talenti del palco e del grande schermo per tre macrocategorie: canto, regia e recitazione ...(ANSA) - CANNES, 23 MAG - Ferzan Ozpetek a Cannes ha tenuto a battesimo OzApp, la prima Social Talent App per attori, cantanti e videomaker professionisti e amatoriali. Uniti da una passione profonda ...