Oxfam | spesa militare alle stelle | guadagni record per mercanti d' armi

Lamilitare globale nel 2022 ha toccato la cifra record di 2.200 miliardi di dollari, sufficienti ...Pubblico allo Sviluppo globale (pari a 206 miliardi di dollari).È l'allarme lanciato da, ...Secondo le stime didal 2018 al 2022 la solamondiale per l'importazione di armi è stata in media pari a 112 miliardi di dollari all'anno, mentre ogni giorno 9 mila persone sono morte per ...L'appello urgente diè che si adottino politiche per salvare la vita di milioni di persone ... Secondo le stime, infatti, dal 2018 al 2022 la solamondiale per l'importazione di armi è stata ...

Conflitti: Oxfam, 2.200 miliardi di dollari la spesa militare globale nel ... Servizio Informazione Religiosa

(askanews) – La spesa militare globale nel 2022 ha toccato la cifra record ... È l’allarme lanciato da Oxfam, in occasione della riunione del Consiglio di sicurezza dell’Onu che fino a domani ...Stati Uniti, Russia, Francia, Cina e Germania coprono da soli i tre quarti del commercio mondiale di armi. L'Italia è al 6° posto per export di ...