Orrico | Spalletti ha sopportato per due anni

(Di mercoledì 24 maggio 2023) A "Forza Napoli Sempre", Corrado, Allenatore: “Secondo me De Laurentiis è un ottimo dirigente. Uno che prende la società fallita e dalla serie C arriva a vincere lo scudetto con i conti in ordine è un signor dirigente. Sul piano caratteriale, invece, è pieno di colpi di scena. Cioè, nell'anno dello scudetto è pronto a fare una rivoluzione. Io non so se si deve proseguire con la continuità tattica. Per me dipende dall'allenatore che prendi. Non credo che il modulo imponga la scelta dell'allenatore. Mi auguro che non prenda uno straniero che, escluso Mourinho, mal si adattano al campionato italiano. Chiunque prenda, però, va a sostituire un gigante e avrà difficoltà notevoli a non far rimpiangere. Forse la decisione di andar via è stata presa per limiti di sopportazione del Presidente.ha ...