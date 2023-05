Oroscopo Branko mercoledì 24 Maggio 2023 | Pesci vivace

(Di mercoledì 24 maggio 2023) L’diper oggi,24Ariete Vi frullano molti pensieri nella testa e per ora preferite tenerli per voi. Vi sarebbe molto più facile però condividere le vostre paure e dubbi con gli altri: solo così potrete sentirvi meglio e beneficiare di qualche tipo d’aiuto. Toro Date retta al cuore e meno alla testa. La vostra sensibilità innata vi aiuterà a trovare più facilmente la strada da seguire. Evitate di ascoltare consigli non richiesti. Gemelli La giornata promette benissimo per l’amore, anche se sarete baciati dalla fortuna anche nella sfera professionale ed economica. Siete molto lanciati verso gli affari di cuore e a ben vedere le stelle vi sorridono! Cancro Oggi potreste ricevere delle proposte tanto importanti quanto spaventose: è forse un segno per iniziare un ...

Oroscopo di Branko e Paolo Fox di oggi 23 Maggio per tutti i segni Napolike.it

