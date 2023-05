...di martedì 23 luglio la stazione San Giovanni della metro A di Roma è stata chiusa per circa un'...chiusura di un importante snodo del servizio metropolitano creando disagi ai viaggiatori e".... ci siano state delle negligenze o anche deicome si evincerebbe anche dalle chiamate ... gravemente ferito, presso l'ospedale di Piacenza sarebbe avvenuta, secondo le accuse, circa un'e ...Inutile anche quantificare ia lavoro: per, l'Appennino - così come tutte le zone più colpite dall'alluvione - vive in una sorta di tempo sospeso. Adesso c'è da spalare via il fango, ...

Ora i ritardi italiani sul Pnrr diventano un caso a Bruxelles Il Foglio

Un report del Parlamento europeo certifica le anomalie dell'Italia sulla modifica del Piano e sulla richiesta vaga di prestiti per il RePowerEu. L'insofferenza di Fitto, che prepara la sua difesa nell ...MASSA-CARRARA – Venerdì 26 maggio i bus di Autolinee Toscane potrebbero subire ritardi o cancellazioni di corse nel servizio urbano ed extraurbano nelle province di Firenze, Pisa… Leggi ...