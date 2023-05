Opel Corsa si rinnova | la best-seller francese ora è più moderna ed elegante e integra l’Opel Vizor

(Di mercoledì 24 maggio 2023)ha annunciato che il restyling didebutterà già nel 2023. C’è un powertrain elettrico in più e per la prima volta sarà disponibile anche in versione ibrida. ...

L'si rinnova, con l'arrivo del restyling. La bestseller del marchio tedesco propone novità dal punto di vista estetico, un aumento della tecnologia ed anche nelle motorizzazioni. Oltre ad un ...RUSSELSHEIM (GERMANIA) - È in arrivo la nuova, con motorizzazioni elettriche e ibride completamente nuove. La neonata porterà l'offerta del marchio del blitz a un livello superiore nel suo segmento, in cui già vanta una forte presenza. ...Nuovi motori a benzina ibridi leggeri , più tecnologia e un tocco di stile. Infine, una maggiore autonomia per la versione full electric.non rivoluziona il proprio aspetto e i propri contenuti, ma li evolve in modo sostanzioso. ChiamalaMY23 . Esterni Interni Motori Uscita NuovaElectric 2023 ...

Opel Corsa 2023: look tutta grinta, nuovi motori e… AlVolante

Stellantis sta gradualmente aggiornando la sua gamma di veicoli elettrici, ed oggi è il turno della presentazione della nuova Opel Corsa Electric. Come già successo per Mokka, il nome cambia, perdendo ...Opel Corsa presenta per il 2023 un restyling di forma e soprattutto di sostanza. La storica piccola del Marchio di Russelsheim aggiorna la sesta generazione, la Corsa F del 2019 nata sulla… Leggi ...