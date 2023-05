Oliveira | “Openda punta atipica | ma segna tanto Pronto per il grande salto”

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Lulù, ex attaccante, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alle caratteristiche di Lois, accostato al Milan

Lulù portò dal Belgio 72 gol in Serie A: il Milan vorrebbe ripetere l'esperienza. O andare oltre: ha puntato Ikoma - Lois, attaccante di origini marocchine e congolesi nato a Liegi,

Oliveira: “Openda segna tanto: è pronto per il grande salto al Milan” La Gazzetta dello Sport

Lulù Oliveira, ex calciatore, ha rilasciato un'intervista a Gazzetta.it soffermandosi anche su Openda, attaccante del Lens in orbita Milan: "É una prima punta atipica, non ha ...Il belga, 72 reti in A, parla dell'obiettivo di mercato dei rossoneri: "Prima punta atipica ma segna tanto. De Ketelaere Forse hanno avuto troppa fretta nel portarlo a San Siro" ...