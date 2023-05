Ok del Senato al dl sul Ponte sullo Stretto | è legge

Via libera alla conversione in leggedecreto sul ponte sullo Stretto di Messina. L'aulal'ha approvato con 103 voti favorevoli, 49 contrari e tre astenuti. Presente il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini. Dai banchicentrodestra e' partito un applauso. Il ...Minuto di silenzio in Aula E sempre oggi il presidente, Ignazio La Russa, ha ricordato in Aula le 'vittime e le popolazioni che stanno soffrendo le conseguenze della calamità' che ha ...L'aulaha approvato il decreto che ripristina la società Ponte sullo Stretto, ovvero il disegno di legge di conversione, con modificazioni,decreto - legge 31 marzo 2023, n. 35, "recante ...

