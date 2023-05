Oh! Vlahovic deriso e umiliato dal difensore dell' Empoli | il labiale clamoroso | Video

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Oltre al danno la beffa. Anzi, lo sfottò. La nuova penalizzazione di 10 punti inflitta dalla Corte federalea FIGC alla Juventus ed il conseguente 4-1 subito dai bianconeri al Castellani disono la sintesi di un lunedì tra i più neria storiaa Vecchia Signora. E dal generale al particolare, inoltre, la questione resta sempre drammatica, perché tra i componentia squadra di Max Allegri c'è chi, quest'anno, ha proprio fallito la stagione. Parliamo di Dusan, acquistato dalla Fiorentina a gennaio'anno scorso per una cifra vicina agli 80 milioni di euro. Un investimento alto per un bomber giovane e pieno di talento. Fin qui, però, il serbo ha accumulato 63 presenze e messo a segno soltanto 23 gol, 10 quest'anno. Un bottino ...

... sbeffeggiare Dusancon gesti plateali scherzando sulla valutazione di mercato dell'attaccante serbo: 'Ohh 80 milioni!'. L'attaccante della Juve si porta la mano alla bocca e risponde, ...contro Henderson in Empoli - Juve (LaPresse) - calciomercato.itAl quarto dei sei minuti di recupero, dopo un battibecco e, lo scozzese si è rivolto al centravanti bianconero dicendogli: ', ...... si avvicina ae inizia a sbeffeggiarlo: lo scozzese guarda dritto negli l'avversario e gli grida ', ottanta milioni! ', ricordando ironicamente quanto la Juve lo ha pagato dalla ...

Henderson sfotte Vlahovic durante Empoli-Juve: "Uuh 80 milioni oh" Tuttosport

L’ultimo esempio arriva direttamente dal posticipo di Serie A: l’empolese Liam Henderson sbeffeggia Dusan Vlahovic, lo guarda dritto negli occhi e gli ricorda ironicamente il prezzo del suo cartellino ...Empoli Juve: le tre cose che non hai notato del match del Castellani. Gli episodi sfuggiti all’attenzione dei più Empoli Juve: le tre cose che non hai notato. 1. Fair-play Parisi Chiesa, e in futuro… ...