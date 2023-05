Oggi lutto nazionale per le vittime dell’alluvione dell’Emilia Romagna | nelle scuole bandiere a mezz’asta

Un decreto da 2 miliardi per l'alluvione.nazionale È stato approvato il decreto maltempo per l'emergenza in Emilia - Romagna e Marche. 'Molte misure, prime importanti risposte ai territori', dice la presidente del Consiglio ...Leggi anche Alluvione Emilia Romagna, 15 vittime:nazionale Alluvione Emilia Romagna, nuova allerta rossa Alluvione Emilia Romagna, via libera a decreto. Meloni: "Prime misure urgenti" ...🔊 Ascolta l'articolo Il bilancio delle vittime dell'alluvione in Emilia Romagna sale a 15, con il ritrovamento del corpo di un uomo nelle acque nella zona di Belricetto a Lugo nel ravennate. ...

È lutto nazionale: l'Italia oggi piange le vittime dell'alluvione - I carabinieri impegnati operazioni antisciacallaggio - I carabinieri impegnati operazioni antisciacallaggio RaiNews

(Agenzia Vista) Roma, 24 maggio 2023 Il Senato osserva il lutto nazionale per le vittime dell'alluvione, oggi, 24 maggio, le bandiere italiana ...In concomitanza con il lutto nazionale proclamato per mercoledì 24 maggio dal Consiglio dei Ministri in ricordo delle vittime dell’alluvione ...