" Oggi ci comporteremmo nello stesso modo". Frontex zittisce così i soliti buonisti

A distanza di mesi dal naufragio di Cutro , Frontex conferma di aver agito nel modo migliore per quella specifica fattispecie di situazione. Nonostante le illazioni della sinistra e delle ......vengono se non sono pronti ad abbracciare i nostri valori Noi a casa loro non ci... ovvero cercano un avvenire più propizio, con l'unica differenza chegli spostamenti sono più ...Ma tant'è! Con il senno di poi e la cultura ambientalista cheabbiamo acquisito, potendo ritornare al passato, non cicosì. Controprova: chiedere a Gnassi che ha personalmente ...

"Oggi ci comporteremmo nello stesso modo". Frontex zittisce così i ... ilGiornale.it

«So che suonerà come una dichiarazione forte ma se oggi avessimo avuto stesse informazioni che avevamo allora ci comporteremmo esattamente nello stesso modo ...Niente verrebbe fatto in modo diverso con le stesse informazioni: Frontex rivendica il comportamento assunto prima del naufragio di Cutro ...