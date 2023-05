Ogan appoggia Erdogan | ma Kilicdaroglu cerca di contendergli l’elettorato

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 24 maggio 2023) ?stanbul. Alla fine il terzo candidato alla presidenza della Turchia, Sinan, ha deciso di schierarsi in favore di Recep Tayyip Erd. Dopo giorni di attesa e di consultazioni con i due sfidanti al ballottaggio di domenica prossima, il leader ultra-nazionalista dell’Alleanza Ancestrale ha affermato di aver raggiunto un accordo con il presidente uscente. Il sostegno dia Erdè certamente una delusione per il candidato dell’opposizione Kemal, che ha corteggiato fin dall’inizio il leader ultra-nazionalista, ma si tratta di una scelta in linea con i valori degli elettori conservatori. Il presidente uscente è da anni promotore del nazionalismo turco e ha reso la Turchia una potenza regionale, ponendosi come mediatore tra Occidente e Russia e investendo ingenti quantità di denaro ...