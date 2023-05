Nuova fiamma per Nicolò Zaniolo? Ecco la sexy Aleyna Kalycioglu | FOTO

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Al netto di una stagione trascorsa fra luci e ombre, con pochi gol e qualche brutto episodio di troppo sul rettangolo verde,continua a fare gol nella vita privata. L’ex calciatore della Roma, pizzicato con l’attrice turca Burcu Ozberk, avrebbe una: la bellaKalaycioglu. Leggi anche L'ESPULSIONE DIGalatasaray,perde la testa: espulsione, calci e pugni VIDEO Chi èKalaycioglu?Kalaycioglu è un’influencer da mezzo milione di follower su Instagram, ma lavora anche come modella e cantante. In Turchia è salita alla ribalta per la sua partecipazione al programma “Survivor”. I due sono stati paparazzati ...

... per la viola, si tratterebbe di un ritorno di: un titolo manca a Firenze dal lontano 2001. ... Becao, Schuurs, Kimpembe e Lindelof - ed unaprestazione di alto livello può illuminare gli ...Chi è Giorgia Delladi Claudio Amendola si sa ben poco. Si chiama Giorgia e lavora nel mondo dello spettacolo come costumista ed è più giovane dell'attore di circa 15 anni . Su come sia ...... stando al alcune indiscrezioni, ladell'attore si chiama Giorgia ha 45 anni, 15 in meno di Amendola, e di professione fa la costumista . Inoltre, pare che i due starebbero insieme da ...

Marc Marquez ha ritrovato l'amore: ecco la nuova fiamma Gemma - Sportmediaset Sport Mediaset

Claudio Amendola torna a farsi vedere in compagnia di una donna dopo la fine del matrimonio con Francesca Neri: la nuova fiamma dell'attore romano si chiama Giorgia, è una costumista e ha quindici ann ...Claudio Amendola, amatissimo attore italiano, è stato per 25 lunghi anni insieme a Francesca Neri. Adesso, dopo meno di un anno è pronto a ricominciare insieme a Giorgia. Pare che uno dei protagonisti ...