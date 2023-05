Nuova Bmw Serie 5 | per la prima volta a trazione elettrica

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 24 maggio 2023) MILANO (ITALPRESS) – Arriverà nelle concessionarie a ottobre, ma una5 di Bmw è sempre una notizia, anche mesidella commercializzazione. Tanto più, se la berlina più venduta della casa di Monaco di Baviera esordisce con una versione pure electric. E lo fa in grande stile. Lai5 infatti sarà disponibile nella versione M60 xDrive, con consumo tra 20,6 e 18,2 kWh/100 km e potenza di ben 601 cavalli, con le prestazioni tipiche di una M. Ovvero coppia di 820 Nm che consente di passare da zero a 100 km/h in 3,8 secondi, mentre la velocità massima è limitatamente a 230 km/h. Nella versione standard, l’eDrive40, la potenza massima scende a 340 CV, la coppia massima a 430 Nm e servono 6 secondi per passare da zero a 100 km/h in 6,0, con velocità massima di 193 km/h. ...