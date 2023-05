Nuoto | Sette Colli 2023 | si torna in acqua dal 23 al 25 giugno

Leggi su sportface

(Di mercoledì 24 maggio 2023) E’ già conto alla rovescia. Tra meno di un mese inizierà il 59mo Trofeo-Internazionali di. L’appuntamento è a Roma da venerdì 23 a domenica 25nella ‘piscina più bella del mondo’, dove quest’anno, insieme ad oltre 20 Nazioni partecipanti, tornerà anche ilbello vice campione del mondo, che venerdì 23alle 21 affronta la Croazia campione d’Europa di pallanel test match prima della Super Final di World Cup, in programma a Long Beach dal 30al 2 luglio. Nella due giorni inci saranno ancora dei pass da staccare per il Mondiale in Giappone a Fukuoka, in programma dal 14 al 31 luglio. Paltrinieri deve ancora qualificarsi formalmente, anche se sarà comunque presente nel Sol Levante. ...