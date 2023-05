(Di mercoledì 24 maggio 2023) Idelsaranno insino a giovedì 22 giugno al Centro Federale di, agli ordini del tecnico Claudio Rossetto, il quale sarà coadiuvato dal preparatore atletico Marco Lancissi e dal fisioterapista Alessandro Del Piero. Questi iper il ritiro: Federico Burdisso (Esercito/Aurelia), Giovanni Carraro (RivieraDolo), Giovanni Caserta (In Sport), Paolo Conte Bonin (Team Veneto), Davide Dalla Costa (Fiamme Gialle/Team Veneto). A questi vanno aggiunti Stefano Di Cola (Marina Militare/CC Aniene), Manuel Frigo (Fiamme Oro/Team Veneto), Stefano Nicetto (Fiamme Gialle/Team Veneto), Alessio Proietti Colonna (Marina Militare/Aurelia) e Lorenzo Mora (Fiamme ...

... il 21 al Centro Federale di Federale di Ostia e il 23 allo Stadio deldi Roma. Dopo questi due test comunicherò i quindici che prenderanno parte alla World Cup'. I: Tommaso Gianazza, ...Ecco tutti i: Tommaso Gianazza, Jacopo Alesiani, Edoardo Di Somma, Vincenzo Dolce e ... il 21 al Centro Federale di Federale di Ostia e il 23 allo Stadio deldi Roma. Dopo questi due ...Si terrà dal 21 maggio al 10 giugno a Livigno il prossimo raduno collegiale azzurro degli atleti delin vista degli appìuntamenti estivi. Gli atletisono Giacomo Carini, Luca De Tullio, Marco De Tullio, Claudio Antonino Faraci, Luca Pizzini, Pier Andrea Matteazzi e Alberto Razzetti ...

Nuoto, i convocati dell'Italia per il raduno dei velocisti ad Ostia. Michele Lamberti al lavoro a Verona OA Sport

I velocisti dell'Italia del nuoto saranno in raduno sino a giovedì 22 giugno al Centro Federale di Ostia, agli ordini del tecnico Claudio Rossetto, il quale sarà coadiuvato dal preparatore atletico Ma ...Gabriele Gambini e Matteo Vasarri della Chimera Nuoto in vasca a Barcellona. I due giovani aretini sono stati convocati dalla rappresentativa toscana per gareggiare alla manifestazione "Mare Nostrum S ...