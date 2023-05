Nsenene è la raccolta notturna di un cibo prelibato | le cavallette

Invaso da uno spettro di verdi scintillanti e inquietanti, il lavoro di Michele Sibiloni "" racconta lanotturna di cavallette in Uganda. L'installazione di Michele Sibiloni da Mucho Mas! si sviluppa non attraverso le fotografie, che possono essere trovate nel libro edito ...Invaso da uno spettro di verdi scintillanti e inquietanti, il lavoro di Michele Sibiloni "" racconta lanotturna di cavallette in Uganda. L'installazione di Michele Sibiloni da Mucho Mas! si sviluppa non attraverso le fotografie, che possono essere trovate nel libro edito ...

SI FEST 2022 - Asinelli solitari - Mostra - Savignano sul Rubicone ... ARTE.it