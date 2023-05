Novità WhatsApp | ecco la rivoluzione Arriva una importante funzione sui messaggi

La condivisione dello stato Disponibile per adesso soltanto per i Beta tester degli utenti Android, ecco lache consente la condivisione automatica dello stato diall'interno di una "...... ha deciso di denominare 'Meta' la società che controlla Facebook, Instagram e. Un chiaro ... ma dato che si tratta di una, molti si chiedono che cosa è il metaverso e come può avere un ......eimportanti Per festeggiare questo importante traguardo sono state introdotte alcune.Volta del Vescovo - AUDIO La tua pubblicità qui Invia segnalazioni Radio Sound Piacenza 24...

WhatsApp, novità in beta su iOS e Android: interfaccia più gradevole e funzionale HDblog