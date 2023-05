Non è più tanto nuovo il new journalism | ma Rachel Kushner scintilla ancora

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Com’è brava, com’è bianca, com’è bella, autrice di “Fatti per bruciare. Saggi 2000-2020” (Einaudi), newossia pagine fra giornalismo e letteratura che fanno venire voglia di leggere e anche di scrivere. Non è piùil newma. Anzi romba. Perchéva in moto, va in macchina, è una ragazzona americana da autostrada e motore a scoppio. E’ una Joan Didion dei quartieri bassi (per anni ha fatto la barista) e al contrario di Joan Didion è viva. Senza nemmeno un tatuaggio, pur essendo stata la fidanzata (lo racconta nel libro) di un tatuatore famoso: questo per dirne la forza, l’autonomia. Oltre che di benzina scrive di alcol, altro liquido infiammabile, dunque degli anni in ...