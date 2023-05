Nomine Rai | al tg1 arriva Gian Marco Chiocci e l’uscente Monica Maggioni va alla direzione per l’Offerta Informativa Ecco tutti i nomi

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Domani, giovedì 25 maggio, alle ore 9 il consiglio d’amministrazione della Rai si riunirà con all’ordine del giorno ledelle direzioni di genere e delle testate informative. Le prime volute dal nuovo ad Roberto Sergio, indicato al vertice dell’azienda pubblica dal governo Meloni. I giochi sono fatti e le proposte sono note. Partendo dai telegiornali. Fratelli d’Italia otterrà la guida del Tg1 con, i dubbi avevano accompagnato lana del direttore dell’Adnkronos perché si tratta di un nome esterno, per questo motivo otterrà un contratto di anno.sarà indicatapere potrebbe ...

1' DI LETTURA ROMA " Gian Marco Chiocci al Tg1, Antonio Preziosi al Tg2, Francesco Pionati al Gr Radio, Giuseppe Carboni aParlamento. Queste lealle testate che " a quanto si apprende " l'adRoberto Sergio sottoporrà domani al parere del cda. Per i generi Jacopo Volpi a Raisport; Marcello Ciannamea all'...Soldi invoca le quote rosa, lealle testate Secondo quanto si apprende tra le proposte per il comparto informazione ci sono Gian Marco Chiocci al Tg1, Antonio Preziosi al Tg2, Francesco ...L'accordo politico sullenei telegiornali e nelle direzioni di genere è arrivato allo scatto finale. Le ultime decisioni prese nella giornata di ieri e che sembrano confermate questa mattina dalla presentazione dei ...

Nomine Rai: Chiocci al Tg1, Roberta Capua al posto della Bortone, arriva anche Osho. Opinionisti e volti del R ilmessaggero.it

Segui Tag24 anche sui social Nonostante l’Italia abbia per la prima volta nella storia un presidente del Consiglio donna, la Tv di stato sembra voler contrastare questa nuova tendenza. Nessuna donna a ...Ecco tutti i nomi che saranno proposti dall'ad Roberto Sergio al consiglio di amministrazione di viale Mazzini ...