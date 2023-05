La pay - tv sifiduciosa che chi si appoggia ad account altrui decida di fare il cambio. La decisione arriva in seguito ai test effettuati in America Latina dove - riferisce- la nuova ...molto dello stato del cinema americano il fatto che, a detta di tutti gli esperti del settore, ... fresco anche di nomina a Chief of Action di(con tanto di video di presentazione su ...'C'è un piano in fase di sviluppo e c'è molta eccitazione al riguardo',una fonte al ... la sensazione è che si sia ricominciato a pensarci seriamente per 'colpa' di. O meglio, visti i ...

Netflix dice ufficialmente STOP agli account condivisi in Italia, cosa succede ora TuttoTech.net

(Adnkronos) – L’abbonamento Netflix condiviso ‘di straforo’ con amici, conoscenti o lontani parenti sarà presto un ricordo anche in Italia. Netflix ha cominciato ad inviare oggi le mail agli abbonati ...’’L’account Netflix è destinato a un unico nucleo domestico, ovvero a te e a chi vive con te. Tutte le persone che fanno parte del tuo nucleo domestico possono guardare Netflix dove desiderano (a casa ...