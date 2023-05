Netflix da oggi dice basta alla condivisione delle password. Il tweet di perculo di Prime Video

(Di mercoledì 24 maggio 2023)(via twitter) Il nucleo domestico di“è realtà”. A partire danon sarà infatti possibile condividere il proprio account con persone che non abitano sotto lo stesso tetto, se non ad un costo aggiuntivo. Proprio per questo sono state introdottenuove funzionalità per continuare ad utilizzare il servizio. Entrando nello specifico, bisognerà infatti acquistare un utente extra, al costo di 4,99 euro al mese, qualora si voglia continuare a condividere l’account con persone che non fanno parte del proprio nucleo domestico. Diversamente la persona con la quale si condivideva in precedenza l’account potrà usufruire dell’opzione “Trasferisci il profilo” su un abbonamento nuovo di zecca. Ogni nucleo domestico ha una posizione principale dell’account, che è nella fattispecie l’indirizzo IP ...

Da oggi, gli abbonati in Italia che amano condividere il proprio account Netflix con il cugino, il loro ex o il loro amico di lunga data, e questo, fuori casa, riceveranno una piccola parola dolce ... Con queste modifiche, il prezzo di un abbonamento in condivisione tra persone che non vivono insieme è sostanzialmente raddoppiato, facciamo un esempio: l'abbonamento Premium di Netflix costa ...

