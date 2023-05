Netflix da oggi dice basta alla condivisione delle password Il tweet di perculo di Prime Video

Leggi su davidemaggio

(Di mercoledì 24 maggio 2023)(via twitter) Il nucleo domestico di“è realtà”. A partire danon sarà infatti possibile condividere il proprio account con persone che non abitano sotto lo stesso tetto, se non ad un costo aggiuntivo. Proprio per questo sono state introdottenuove funzionalità per continuare ad utilizzare il servizio. Entrando nello specifico, bisognerà infatti acquistare un utente extra, al costo di 4,99 euro al mese, qualora si voglia continuare a condividere l’account con persone che non fanno parte del proprio nucleo domestico. Diversamente la persona con la quale si condivideva in precedenza l’account potrà usufruire dell’opzione “Trasferisci il profilo” su un abbonamento nuovo di zecca. Ogni nucleo domestico ha una posizione principale dell’account, che è nella fattispecie l’indirizzo IP ...