Netflix blocca la condivisione delle password in Italia | cosa succede ora e i costi

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Se ne parlava già da tempo, ma oraha deciso di passare dalle parole ai fatti. Con un solo e unico obiettivo:re laanche nel nostro Paese. Dopo diversi annunci, infatti, la piattaforma in streaming, dove è possibile vedere (con l’abbonamento) film, serie tv e documentari, ha pensato bene di cambiare strategia. E di avvisare tutti i suoi utenti perché a breve l’accountsarà destinato solo a un unico nucleo domestico. E non più a diverse persone, come era possibile fare, condividendo la, fino a oggi. Niente piùsu, account solo per un unico nucleo domesticoha spiegato che l’account ...

Chi viene 'ospitato' in un nucleo domestico ha comunque una visione limitata, poich può accedere asu un dispositivo alla volta, può scaricare contenuti su un solo smartphone o tablet e deve ...Puoi guardarecon facilità quando sei in movimento o viaggi, sui tuoi dispositivi personali o sulla TV di un hotel o una casa vacanza'. Ma per condividere il proprio account con qualcuno al ...Italia chiede quindi ai suoi utenti quali dispositivi hanno accesso all'account e, qualora si volesse condividere la password del proprio accountcon persone esterne al nucleo ...

Netflix blocca la condivisione delle password anche in Italia WIRED Italia

Addio Netflix condiviso, benvenuto "utente extra" a pagamento: ecco come cambia, da oggi, la piattaforma di streaming in Italia.Stop alla pratica amata dagli abbonati, adesso bisogna scegliere solo se pagare per essere un membro extra all'account familiare, oppure farsi il proprio abbonamento ...