Netflix blocca la condivisione delle password anche in Italia

Tutti gli altri dispositivi che utilizzano l'accountsulla stessa connessione Internet di questa tv apparterranno automaticamente allo stesso nucleo domestico. Gli utenti (e quindi i ...Se vuoi condividerecon chi non fa parte del tuo nucleo domestico, puoi utilizzare queste funzionalità: Trasferisci un profilo. Chiunque utilizzi il tuo account può trasferire il proprio ...

Netflix e abbonamento condiviso: le novità per le famiglie Adnkronos

“Siamo consapevoli che sono disponibili numerose opzioni in fatto di intrattenimento - ha aggiunto Netflix, che in Spagna ha accusato duramente il colpo del blocco delle password -. Per questo motivo ...Netflix blocca gli abbonamenti condivisi in Italia. Ogni account extra, fuori dal nucleo familiare, costerà 4.99 euro in più.