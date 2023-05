Netflix | anche in Italia stop a condivisione account e password

Chi viene 'ospitato' in un nucleo domestico ha comunque una visione limitata, poich può accedere asu un dispositivo alla volta, può scaricare contenuti su un solo smartphone o tablet e deve ...Il tanto atteso, e temuto, blocco delle condivisioni degli account è iniziatoin Italia, con un messaggio ufficiale dia tutti i suoi clienti. Non tutte le condivisioni sono già state ...Gli utenti (e quindi i dispositivi) del nucleo così registrati potranno poi vederein viaggio o in vacanza . Le opzioni per chi non appartiene al nucleo Per tutti gli altri (i non ...

Netflix: "Abbonamento vale per la tua famiglia, anche in vacanza. Ma utente extra paghi 4,99 euro al mese" la Repubblica

Addio Netflix condiviso, benvenuto "utente extra" a pagamento: ecco come cambia, da oggi, la piattaforma di streaming in Italia.Stop alla pratica amata dagli abbonati, adesso bisogna scegliere solo se pagare per essere un membro extra all'account familiare, oppure farsi il proprio abbonamento ...