Neonato morto al Pertini | secondo la perizia non ci sono colpevoli

(Di mercoledì 24 maggio 2023) L’8 gennaio 2023 all’Ospedale romanounsoffocato, rimasto schiacciato dalla mamma che si era addormentata per la stanchezza dopo l’allattamento, 72 ore dopo il parto. Ora la, presieduta dal professore Luigi Cipolloni, ha stabilito che non ciper la morte del piccolo, in quanto si tratta di una tragedia che non poteva essere prevista. Come riporta la stampa, lasi è basata sulle cartelle cliniche e sulle testimonianze di medici, infermieri e donne ricoverate nella stessa stanza in cui èil bambino, nato il 5 gennaio. La donna e suo figlio, infatti, si trovavano in una stanza dove erano ricoverate altre 3 donne con i loro neonati.le procedure regolari, quello era il ...