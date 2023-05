Nel Veronese alleanza tra Forza Italia | Lega e centrosinistra per sconfiggere Fratelli d’Italia

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Dietro il paravento delle liste civiche si consuma a Sona, in provincia di Verona, un esperimento politico assolutamente innovativo, ma che la dice lunga su quale sia il nervosismo che serpeggia nel centrodestra in Veneto, soprattutto nei rapporti ad alta tensione trad’. La geografia politica si sta ridisegnando da ben prima delle politiche 2022, quando il partito di Giorgia Meloni ha più che raddoppiato quello di Matteo Salvini praticamente ovunque, il che prelude a nuovi equilibri e possibili scontri in una regione dove solo lo strapotere (e popolarità) di Luca Zaia ha consentito per il momento di rintuzzare la richiesta di più poltrone del nuovo partito di maggioranza relativa. A metà strada tra Verona e il Lago di Garda accade che una popolazione di 17mila abitanti ha consegnato un risultato del primo turno ...