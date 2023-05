Nel DL Alluvioni anche un bonus autonomi | 3 000 euro per lavoratrici e lavoratori delle zone colpite

(Di mercoledì 24 maggio 2023) ... svolgimento dell'attività in via esclusiva o, nel caso degli agenti e rappresentanti, in via prevalente in uno dei Comuni indicati nel DLatteso in Gazzetta Ufficiale. Nella formulazione ...

DLanche un bonus autonomi: 3.000 euro per lavoratrici e lavoratori delle zone colpite Passando a rassegna le novità del Decreto, appena approvato dal Consiglio dei Ministri, ...Superbonus 110% per le villette fino al 31/12 Un'altra misura contenutadecreto maltempo ...per beneficiarne per le villette nelle aree dell'Emilia - Romagna in stato di emergenza per le. ...Cosi' il ministro della Protezione civile, Nello Musumeci,corso di un'informativa urgente, in Aula alla Camera, sulleche hanno colpito il Centro Italia, in particolare l'Emilia - ...

Alluvione Emilia Romagna, ultime notizie. È ancora allerta rossa e arancione. Macron annuncia aiuti. ... Il Sole 24 ORE

Il palcoscenico della splendida Piazza Cavour a Rimini, sabato 27 maggio (dalle 17:00 alle 21:00) ospiterà un concerto di raccolta fondi per sostenere le zone più interessate dall’alluvione che ha ...Radmila Novozheeva è una giovane artista russa, della Siberia, venuta a Cesena per cercare lavoro. A seguito dell'alluvione che ha colpito l'Emilia Romagna, indossa stivali e si arma di ...