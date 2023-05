Nave russa attaccata nel Mar Nero dagli ucraini | il momento in cui il drone tenta di colpire la Ivan Khurs – Video

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Unaè statadalle forze ucraine nel Mar. Lamilitare, la, svolge attività di sorveglianza per la sicurezza di due gasdotti russi verso la Turchia, il Turks Stream e Blue Stream. La notizia è stata diffusa dal ministero della Difesa di Mosca che ha detto di aver “sventato” l’operazione, distruggendo i tre droni marini lanciati da Kiev. Il viceministro ucraino Anton Gerashchenko, però, condividendo ilsul proprio account Telegram, ha smentito la ricostruzione dicendo che “due droni sono stati effettivamente distrutti” ma che “il terzo è esploso vicino alla, danneggiandone la superficie”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

