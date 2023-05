Nascondeva droga in casa | un arresto nel Sannio

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Comunicato Stampa Un chilogrammo di hashish abilmente occultato in uno stanzino e nel vano contatore dell’energia elettrica Continua incessante l’opera di prevenzione e repressione in ordine al contrasto di attività illecite legate al fenomeno dell’uso e spaccio di sostanze stupefacenti … Continua L'articolo proviene da Fremondoweb.

In macchina5 panetti per quasi mezzo chilo di hashish. Il suo è un ruolo chiave nell'... "Perché loro appunto sono centomila e io me li scrivo", diceva Castelli che vendeva lacon la ...Fermato per un controllo, sul sedile lato passeggero, all'interno di una busta della spesa, un pacco di cellophane trasparente contenente poco più di 1 chilo di cocaina; all'interno dei 2 ...... nel B&B dove si, sono stati rinvenuti ulteriori 5 involucri della medesima sostanza. ... Al momento dello scambio dellacon il denaro, gli investigatori li hanno fermati, rinvenendo in ...

LODI Nascondeva la droga in cameretta, denunciato un 16enne Il Cittadino

Sono stati arrestati un 40enne ed un 30 enne la notte scorsa a Catania da agenti della Polizia di Stato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione illegale di armi e resist ...Un 40enne ed un 30 enne sono stati arrestati la notte scorsa a Catania da agenti della Polizia di Stato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione illegale di armi e resist ...