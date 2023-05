Napoli | tanti auguri al Presidente | De Laurentiis compie 74 anni

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Una festa nella festa, sul quale però è sceso un ultimo schianto d’inverno. 74sono quelli cheoggi ildel, Aurelio De, in un clima di gioia per una città e una società che si godono lo scudetto tornato in Campania dopo 33, ma nel freddo polare del sempre più probabile divorzio con Luciano Spalletti, l’allenatore che ha plasmato la squadra azzurra Campione d’Italia. Aurelio DeCinema, calcio e: buon compleanno DeProduttore cinematografico, imprenditore e patron delCalcio, insomma una vita dedicata aaspetti differenti quella di Aurelio De, che non finisce mai di dimostrare la ...

Al contrario io credo nell'esplosione di tante nuove occasioni di lavoro, dinuovi mestieri. ... Il 10 giugno ami aspetto un grande contributo in questa direzione dall'assemblea di Italia ...Spero che arrivi un allenatore bravo: ce ne sonogiovani. Ma non saprei fare un nome.è una piazza importante, ha vinto il campionato e c'è la Champions da onorare". Comments comments... 'Aggiungiamo che lo schifo vero con le plusvalenze è proprio quello delcon Osimhen ' e ... E visto che va avanti da anni i campionati falsa sono stati, non solo questo' C'è chi scrive: 'No ...

Cosa fare a Napoli nella settimana dal 22 al 27 maggio 2023: il ... Napoli da Vivere

Come si legge sulla “Gazzetta del Sud”, il vicepresidente del Milazzo, Antonio Napoli, commenta così gli obiettivi in vista della prossima stagione:“Anche se ancora non abbiamo ufficializzato nulla, s ...Sul web le prime indiscrezioni sulle divise dal gioco del prossimo anno col tricolore, cambierà anche il main sponsor ...