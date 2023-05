Napoli | spari contro un bar | feriti padre | madre e bimba di 10 anni | A premere il grilletto due giovani che erano stati cacciati

Leggi Anche Quindicenne ucciso a, carabiniere rinviato a giudizio Ipotesi ferimento accidentale Secondo gli inquirenti l'... La famiglia non sarebbe stata l'obiettivo degli, che sarebbero ...'Qui serve l'esercito, è uno schifo, non abbiamo parole'. Le voci dei residenti a Sant'Anastasia. Un testimone: 'Ho sentito alcuni, poi all'improvvisto la bambina con un colpo alla testa, tutti hanno cominciato a piangere. E' una vergogna'. L'articoloVideo Stefano ...La bambina è stata colpita mentre mangiava un gelato ed è in gravi condizioni. A sparare, forse, due giovani che erano stati allontanati dal ...

Napoli, spari contro un bar: feriti padre, madre e bimba di 10 anni | A sparare due giovani che erano stati cacciati TGCOM

Napoli, 24 mag. (askanews) – E’ in prognosi riservata, ma non in pericolo di vita, la bimba di 10 anni ferita da colpi d’arma da fuoco a Sant’Anastasia (Napoli) mentre mangiava un gelato con i ...Un'intera famiglia è finita al centro di una raffica di proiettili esplosa in strada da due ragazzi in scooter ...