Napoli | spari contro un bar a Sant’Anastasia | tra i feriti una bambina di dieci anni

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Tre persone sono rimaste ferite non gravemente ieri mentre mangiavano in un bar di piazza Cattaneo ain provincia di. Padre, madre e figlia di 10sono stati raggiunti dai 10 proiettili esplosi da due sconosciuti. I carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna ritengono il ferimento occidentale. Il padre 43enne è stato ferito lievemente alla mano, la madre 35enne è stata colpita all’addome e la figlia di 10alla testa. Lasi trova all’ospedale pediatrico Santobono. Il pericolo di vita è scongiurato, a breve sarà operata. su Open Leggi anche: Roma, le rapine con le pistole ai semafori: «200 specialisti arrivati da» Paura in Vaticano, auto forza i posti di blocco e fa irruzione. La Gendarmeria spara alle gomme e arresta ...

Napoli, spari contro un bar: feriti padre, madre e bimba di 10 anni

