Napoli | spari contro un bar a Sant’Anastasia | tra i feriti una bambina di dieci anni | «Stava mangiando un gelato»

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Tre persone sono rimaste ferite non gravemente ieri mentre mangiavano in un bar di piazza Cattaneo ain provincia di. Padre, madre e figlia di 10sono stati raggiunti dai 10 proiettili esplosi da due sconosciuti. I carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna ritengono il ferimento occidentale. Il padre 43enne è stato ferito lievemente alla mano, la madre 35enne è stata colpita all’addome e la figlia di 10alla testa. Lasi trova all’ospedale pediatrico Santobono. Intanto il pericolo di vita è scongiurato. Laè stata operata: il proiettile è stato rimosso. In giornata tornerà sotto i ferri, attualmente è intubata in rianimazione. Lei è di Pollena Trocchia e quando è stata colpita...

Tre persone sono rimaste ferite non gravemente ieri mentre mangiavano in un bar di piazza Cattaneo a Sant'Anastasia in provincia di. Padre, madre e figlia di 10 anni sono stati raggiunti dai 10 proiettili esplosi da due sconosciuti. I carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna ritengono il ferimento occidentale. Il ...... un'intera famiglia padre, madre e figlia di 10 anni sono stati feriti, non gravemente, mentre mangiavano in un bar di Piazza Cattaneo, a Sant'Anastasia, comune della provincia di. I tre sono ...Nel comune di Sant'Anastasia, provincia di, una famiglia è stata ferita a causa di circa 10esplosi contro un bar. I proiettili avrebbero colpito accidentalmente il padre 43enne, che è rimasto lievemente ferito alla mano e ora si ...

Napoli, spari contro un bar: feriti padre, madre e bimba di 10 anni TGCOM

Un carabiniere è stato rinviato a giudizio a Napoli. Fuori servizio sparò e uccise il 15enne Ugo Russo che aveva tentato di rapinargli il Rolex.Nella serata di ieri, 23 maggio, a Napoli una famiglia è stata colpita davanti a un bar: il padre è stato ferito alla mano, la madre all’addome e la bambina alla testa. I motivi della sparatoria non s ...