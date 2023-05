Napoli | spari contro bar a Sant’Anastasia | feriti padre | madre e figlia di 10 anni

(Di mercoledì 24 maggio 2023) La famiglia colpita stava mangiando all'esterno, la bimba ferita alla testaun bar,e ladi 10. È successo nella tarda serata di ieri a, in provincia di. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna intervenuti sul posto in piazza Cattaneo, due sconosciuti avrebbero esploso almeno 10 colpiil bar. I proiettili avrebbero accidentalmente colpito una famiglia, in quel momento all’esterno a mangiare. Il43enne è rimasto lievemente ferito alla mano, la35enne ferita all’addome e ladi 10colpita alla testa. Nessuno dei ...

Padre, madre e figlia, di 10 anni, sono stati feriti nella tarda serata di ieri mentre stavano mangiando in piazza Cattaneo, a Sant'Anastasia, in provincia di. Sono stati raggiunti accidentalmente, questa l'ipotesi più verosimile dei Carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna, dai proiettili esplosi (almeno 10 i colpi sparati) da due ...contro un bar, feriti padre, madre e la figlia di 10 anni. È successo nella tarda serata di ieri a Sant'Anastasia, in provincia di. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri della ...... l'ospedale pediatrico napoletano dove è stata portata la piccola ferita insieme con i genitori mentre stavano mangiando all'esterno di un bar in provincia difinito nel mirino di due ...

Napoli, spari contro un bar: feriti padre, madre e bimba di 10 anni TGCOM

Erano seduti a mangiare in un locale a Sant’Anastasia, in provincia di Napoli, e sono rimasti feriti per alcuni proiettili vaganti esplosi da almeno due persone: una famiglia composta da padre, madre ...in provincia di Napoli. Sono stati raggiunti accidentalmente, questa l'ipotesi più verosimile dei Carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna, dai proiettili esplosi (almeno 10 i colpi sparati ...