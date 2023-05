Napoli | sparatoria vicino un bar | feriti una bimba di 10 anni e i suoi genitori

(Di mercoledì 24 maggio 2023) In piazza Cattaneo, all'esterno di un bar, sono esplosi almeno 10 colpi di arma da fuoco. Dalle prime testimonianze raccolte sembrerebbe che i colpi di pistola siano stati esplosi nel corso di una lite tra giovani. A pagarne le conseguenze sono stati 3 membri di una famiglia che era lì: padre, madre e figlia di 10sono stati, non gravemente, nella tarda serata di ieri mentre stavano mangiando in piazza Cattaneo, a Sant'Anastasia, in provincia di. Secondo i Carabinieri ella compagnia di Castello di Cisterna, sarebbero stati colpiti accidentalmente. Il padre, 43, colpito ad una mano è stato trasferito al Cardarelli. La madre, 35, è stata ferita all’addome e anche lei è stata trasportata al Cardarelli: non è in pericolo di vita. Per la piccola, invece, è stato necessario il ...

