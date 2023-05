Napoli | Luis Enrique e non solo | tre soluzioni dalla Serie A per il post Spalletti

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 24 maggio 2023)e non: ilva in cerca del sostituto di Luciano. Ci sono anche treA Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, ilconsiderail nome adatto per sostituire Luciano, con cui appare ormai impossibile riconciliare i rapporti. Ma non c’èil tecnico spagnolo in lista. Un altro profilo tenuto in considerazione è quello di Conte, in cerca di una nuova panchina, così come quelli di Thiago Motta e Italiano, considerati pronti al grande salto.