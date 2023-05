Napoli | incontro con gli agenti di Koopmeiners | proposti 2 5 milioni all’anno

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Nel clima di incertezza totale che gira intorno ale alle questioni riguardanti Spalletti e Giuntoli i campioni d’Italia sembrerebbero aver scelto il primo acquisto per la sessione di calciomercato estivo. Il nome è quello di Teuncentrocampista dell’Atalanta con già due anni di esperienza in Serie A sulle spalle. Il giocatore era arrivato a Bergamo nell’agosto del 2021 e in due anni con la casacca nerazzurra ha stupito con le sue prestazioni fatte da tanta corsa e tanta qualità. Come riporta TUTTOmercatoweb sarebbe già avvenuto untra l’agente del giocatore e la dirigenza azzurra. La proposta avanzata dai partenopei al giocatore è un contratto a 2.5l’anno a fronte dei 2 che l’olandese percepisce al momento., centrocampista dell’Atalanta Il ...

Nel corso di questa settimana dovrebbe esserci l'incontro con Giuntoli, che è legato da un altro anno di contratto col Napoli ma ha un accordo con la Juventus. Il presidente non sembra convinto di ...

Stesso discorso anche per Zielinsky. Il polacco è in scadenza tra un anno, giugno 2024, col Napoli e l'entourage del calciatore che per ora non si sono incontrati. Per questo se il club volesse ...