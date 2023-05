Napoli | il record di Sarri | il sostituto e l’addio amaro di Spalletti

(Di mercoledì 24 maggio 2023) All’SSCN Konami Training Center tornano questo pomeriggio gli azzurri per preparare la penultima sfida con il Bologna prima del rompete le righe. Ilvuol superare ilche fu di Maurizioe “Tutto può diventare facile con una squadra che sa giocare a calcio ed è stata costruita bene” come sostieneche inizia a fare un passo indietro per diventare un osservatore magari nostalgico.contro-Lazio Un venerdì di maggio, sorridenti ma ombrosi, Lucianoe Aurelio De Laurentiis, andarono a cena a favore di camera, forse già conoscendo quel che si sarebbe detto o deciso. Tra un bicchiere e l’altro brindarono al divorzio e come due croupier dinnanzi alla roulette dissero “Les jeux sont faits, ...

La stagione 2017 - 2018 fu quella in cui il 'suo'è andato più vicino a vincere il tricolore: i famosi 91 punti conquistati con Maurizio Sarri in panchina,storico del club, non ......Tuttopizza 2023 per gli operatori del settore che nei primi due giorni dell'expò internazionale dedicato al comparto in corso alla Mostra d'Oltremare diha fatto registrare presenze da, ...La serie dei, ideata da Cristiana Farina, scritta con Maurizio Careddu e diretta da Ivan ... i tradimenti e le vendette di un gruppo di giovani detenuti nell'Istituto Penale Minorile di, ...

Serie A, record per il Napoli! Ha battuto tutte le avversarie in una singola stagione Tutto Napoli

BELLUNO - Ci sono stati automobilisti che hanno fatto letteralmente carte false per avere un'assicurazione da residente nella provincia di Belluno. La Rc auto nell'area dolomitica era ...Sono passati ben 88 anni da quando il Torino è riuscito a vincere 4 volte di fila in trasferta senza subire gol: ora è possibile il bis se con lo Spezia la squadra guidata da Ivan ...