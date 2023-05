Napoli | il futuro di Kvara | Kim e Osimhen | cosa succede adesso

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Il gioco delle tre carte. Dei tre ass i: due scoperti, uno coperto. Il tris scudetto:giocherà ancora con ile anzi rinnoverà a giugno per un altro anno; Kim, invece, andrà via nel ...

Il gioco delle tre carte. Dei tre ass i: due scoperti, uno coperto. Il tris scudetto: Kvara giocherà ancora con ile anzi rinnoverà a giugno per un altro anno; Kim, invece, andrà via nel momento stesso in cui il Manchester United perfezionerà l'attivazione dei meccanismi della clausola rescissoria da 58 ...Serve prendere dei provvedimenti, con un occhio a unglorioso: è necessario reperire dei ... scherzosamente, ha richiesto di illuminare la torre civica con l'azzurro del- : " In questi ...'Elkann, in pratica, ha circoscritto ildell'allenatore in quest'ultimo scorcio di stagione,... perché il direttore sportivo delè uno a cui piace controllare ogni settore del club, ...

Napoli, Spalletti: 'Futuro E' tutto chiaro e definito, dobbiamo solo dirlo' Calciomercato.com

In casa Napoli, in attesa di definire la festa scudetto nell'ultima giornata contro la Samp, tiene banco il futuro della panchina. Spalletti sembra ormai ...Le scommesse sportive in Italia hanno dato il benvenuto al 2023 con una spinta notevole, registrando una spesa totale di 113,9 milioni.