Napoli | divorzio vicino tra Spalletti e De Laurentiis | spunta una penale

Leggi su contropiedeazzurro

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Ore bollenti in casaattorno alla questione allenatore per il club neo campione d’Italia. Come già paventato negli ultimi giorni, il rapporto trae Desarebbe ormai giunto ai ferri corti e adesso la strada della separazione consensuale al termine della stagione sarebbe l’unica via percorribile. Tuttavia, secondo Il Mattino, il patron azzurro potrebbe inserire una clausolanell’accordo dicon il tecnico per cautelarsi in caso di passaggio a un’altra squadra del mister toscano. Aurelio De, presidente delprevista secambia club Con i vari nomi già usciti riguardo i possibili sostituti di, in casa ...