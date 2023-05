Napoli | concerto neomelodico per il boss | due arresti per minacce alla polizia

Gigi D'Alessio a: lo show in tv e gli ospiti A distanza di un anno il cantautore napoletano torna nella sua amata piazza, dando vita ad un nuovo e grande spettacolo, accompagnato da ...Padre e figlio sono stati arrestati aper resistenza e minacce aggravate dal metodo mafioso nei confronti di poliziotti intervenuti lo scorso 31 gennaio per interrompere unneomelodico nel Rione Traiano . La polizia ha ...Lì, in una piazza della zona, era in corso unnon autorizzato a cui stavano prendendo parte diversi neomelodici, evento organizzato per il compleanno del familiare di un boss camorristico. I ...

Gigi D'Alessio, concerto a Napoli con Max Pezzali, Nino D'angelo e Pio e Amedeo ilmattino.it

Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...Padre e figlio sono stati arrestati a Napoli per resistenza e minacce aggravate dal metodo mafioso nei confronti di poliziotti intervenuti lo scorso 31 gennaio per interrompere un ...