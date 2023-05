Napoli | boom turismo | +34% di passeggeri con Alilauro

E un bambino di, o che vive nel Mezzogiorno, frequenta la scuola primaria per una media annua di 200 ore in meno rispetto al suo coetaneo che cresce nel centro - nord, questo concretamente ......due giorni dell'expò internazionale dedicato al comparto in corso alla Mostra d'Oltremare di... E l'entusiasmo dei partecipanti parla da solo: il dato prevalente è infatti ild'interesse da ......(una parte della puntata è finita su TikTok e il video ha avuto immediatamente undi ... Leggi anche, vigile aggredito spara: clochard quasi linciato dalla folla Morbo di Parkinson, ecco la ...

Napoli, boom di verbali e sequestri dal centro storico a Pianura ilmattino.it

Nel primo quadrimestre del 2023 il portale per le vacanze ‘outdoor’ Campeggi.com ha registrato un incremento del 139% rispetto al 2022 ...Con un incremento del 34% del numero totale dei passeggeri trasportati, rispetto al già positivo 2022, nel periodo compreso tra 1 aprile e 22 maggio, ...