Musumeci: 'Serve piano nazionale per messa in sicurezza territorio'

Un quadro drammatico messo insieme oggi nell' informativa parlamentare dal ministro della Protezione civile, Musumeci, per il quale "adesso serve un piano nazionale per la messa in sicurezza del ...(Teleborsa) - Il ministro per la Protezione civile, Nello Musumeci, ha dichiarato che "è prevista l'assegnazione ai nuclei familiari di un contributo, per l'autonoma sistemazione, di 400 euro per i nu ...