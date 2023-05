Mustafa Ali | “Il match di sabato sarà l’ultima spiaggia…”

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 24 maggio 2023)Ali è uno dei wrestler piu’ spettacolari dell’attuale roster della WWE. Dopo una triste parentesi di qualche anno fa quando stava per lasciare la compagine per via di alcuni screzi nello spogliatoio, il sole per lui è tornato a spledere. Si è qualificato tramite una battle royale per affrontarein Arabia Saudita il campione intercontinentale Gunther ed in una recente intervista ha fatto intendere che questa potrebbe essere davverospiaggia. Motivation “A Night of Champions, se non brillerò e non diventerò campione significa che non posso appartenre a questa federazione.il mio sogno o si realizzerà o morirà, e se morirà… morirò con lui!“.