Musica Il viaggio di Pezzali | Da Pavia alla capitale in moto

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 24 maggio 2023) – In sellasua Harley per godersi il ritrovato sole di Roma. Max(nella foto) è arrivatoguida della suanellaper presentare lo show al Circo Massimo che lo vedrà protagonista il 2 settembre. Si intitola ‘Il Circo Max’ e sarà un grande festival di, una celebrazione della carriera die degli 883. Il live-evento, prodotto da Vivo Concerti, vedrà il cantautore per la prima volta nell’arena che, qualche giorno fa, ha visto protagonista Bruce Springsteen. Oggi l’incontro al Campidoglio con l’assessore allo Sport, ai Grandi Eventi, Turismo e Moda, Alessandro Onorato. “Per me Roma è sempre stata legata alle due ruote – spiega – per me ilha sempre rappresentato undi vita. ...